Überfischung bedeutet, dass der Mensch mehr Fisch aus dem Meer holt als auf natürliche Weise nachwachsen oder zuwandern kann.

Die Schweinswale sind in der Ostsee sehr bedroht vom Aussterben, weil sie nach dem 2. Weltkrieg gejagt wurden. Zum Glück stehen die Schweinswale jetzt unter Artenschutz. Aber leider passiert es immer wieder, dass Schweinswale in Fischernetze geraten. Sie versuchen dann mit dem Kopf durch das Fischernetz durch nach oben zu schwimmen und erleiden dabei häufig Schnittwunden am Kopf, die ihnen das Leben kosten können.

In den letzten Jahrzehnten hat der Mensch die Meere geplündert, viele Fischvorkommen sind bereits ganz zusammengebrochen. Mit Schuld ist die Art und Weise der Fischerei. Meist fahren die Fischer mit großen Schleppern aufs Meer. In diesen Netzen sterben auch viele Fische, die gar nicht gefangen werden sollen, wie z.B. der Schweinswal.