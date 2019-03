In den Zeitungen Europas war in den letzten Wochen zu lesen, dass sich tausende von Schülern jeden Freitag in den Großstädten Europas versammelt haben, um gemeinsam gegen Klimawandel und Umweltverschmutzung zu demonstrieren. Den Schülern aller Jahrgangsstufen ging es nicht darum, die Schule zu schwänzen, sondern den Politkern zu zeigen, dass jetzt die Gesetze und Auflagen geändert werden müssen, damit diese Schülergeneration ein gesundes und lebenswertes Leben führen kann.

Meiner Meinung nach ist es dringend notwendig, dass die Politiker „da oben“ endlich handeln. Sie sind in 50 Jahren tot, während ich mit meiner Familie die Folgen ihrer schlechten Umweltpolitik ertragen muss.