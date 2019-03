Am Montag, den 25. März 2019, sind wir mit unserer Klasse 4 und den Lehrerinnen ins Studio des Radiosenders Antenne gefahren. Grund dafür war, dass wir uns in der Schule gerade mit dem Thema "Medien und der Zeitung" beschäftigen. Als wir ins Studio kamen, wurden wir sehr freundlich begrüßt. Wir haben auf Sitzsäcken und Sitzwürfeln gewartet bis alle bereit waren. Dann hat uns Nicki, eine Mitarbeiterin des Senders, das schöne Studio gezeigt. Dabei konnten wir den Mitarbeitern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Im Aufnahmestudio haben wir sogar selbst die Wettervorhersage ins Mikrofon gesprochen und aufgenommen. Das war echt cool! Als nächstes durften wir bei einer Pressekonferenz die netten Moderatoren Sabrina Ege, Verkehrs-Kai und Tom Meyer kennenlernen und ihnen viele Fragen stellen. Im Anschluss daran haben sie für uns Autogrammkarten signiert. Ein paar von uns wurden noch fürs Radio interviewt oder durften Radiowerbung für ein Konzert machen.

Die Zeit war wie im Flug vorbei und wir mussten uns leider wieder auf den Weg zurück nach Benthe machen.

Von Katharina (10)

Am 25. März 2019 haben wir einen Ausflug zum Radiosender Antenne Niedersachsen in Hannover gemacht. Zuerst sind wir von Benthe aus mit den Öffis in die Stadt gefahren und sind vom Kröpcke zum Radiosender gelaufen. Dieser ist in einem unscheinbaren Gebäude untergebracht. Zunächst erhielten wir eine Führung durch das Gebäude. Im Studio durften wir sogar das Wetter für das Radio ansagen. Am Ende konnten wir den Moderatoren in einer Pressekonferenz Fragen stellen und erhielten Autogramme. Dann wurden ein Mädchen und ich noch zu einem Interview über Sachen aus den 90ern (Diddl-Maus, Tamagotchietc.) eingeladen.

Mein Fazit: Es war ein sehr spannender Ausflug!

Joris (10)