Am 25.März 2019 besuchten wir, die Klasse 4 der Grundschule Benthe, den Radiosender Antenne Niedersachsen. Zunächst erhielten wir eine Studioführung von einer netten Dame. Bei Verkehrs-Kai haben wir erfahren, dass er die ganze Niedersachsenkarte auf dem PC hat und er somit alles sieht, was auf den Straßen abläuft. Danach wurden wir zu Kaya ins Aufnahmestudio geführt, wo wir sie bei dem Wetterbericht unterstützt haben. Es folgte eine Pressekonferenz mit den beliebten Radiomoderatoren Sabrina Ege, Tom Meyer und Verkehrs-Kai, denen wir ganz viele Fragen stellen konnten. Wir haben sogar hinterher noch Autogramme von ihnen bekommen.

Der Besuch im Radiosender war sehr spannend und informativ.

Von Aliya (9)

Einmal in den Bus steigen und in die Bahn und schon waren wir, die Klasse 4 der GS Benthe, am 25. März 2019, im Studio von Antenne Niedersachsen angekommen. Zunächst haben wir eine Führung von einer netten Frau, die im Radiosender arbeitet, erhalten. Wir durften sogar im Studio bei Kaya ins Mikrofon sprechen und den Wetterbericht aufnehmen. Im Anschluss durften wir in einer Pressekonferenz Fragen an die Moderatoren Sabrina Ege, Tom Meyer und Verkehrs-Kai stellen. Das war wirklich sehr spannend. Besonders cool war, dass ich mit fünf meiner Klassenkameraden Werbung fürs Radio machen durfte.

Es ist toll, dass unsere Lehrerin so ein Zeitungsprojekt mit uns durchführt und wir das Glück hatten, den Radiosender Antenne besuchen zu dürfen.

Von Annelie (10)