Die AFD hat ein Bild von der „ Fridays for Future“-Demonstration gefälscht, um die demonstrierenden Schüler dadurch in einem negativen Licht darzustellen. So wurde z.B. aus dem Wort „Eisbären“ das Wort „Eisbeeren“ gemacht.

Ich war selbst auf der Demonstration und nehme das Thema „Klimaschutz“ sehr ernst. Auch ich hatte ein Plakat dabei, um meine Meinung sichtbar zu machen. Die Worte der Schüler so zu verändern, dass sie „die Dummen“ sind? Eine Frechheit!