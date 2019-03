In der letzten Zeit haben sich die Meldungen über die „Momo Challenge“ im Internet und bei WhatsApp gehäuft. In Videos oder Kettenbriefen, die in den Umlauf gebracht werden, tauchen plötzlich gruselige Fratzen auf, die große hervorstehende Augen und einen Grinsemund haben. Ich habe dies selbst erlebt und große Angst bekommen, als ich zusammen mit meiner Cousine eine „Peppa Wutz“- Folge geschaut habe und dort plötzlich „Momo“ auftauchte. Zudem hat ein Kettenbrief bei WhatsApp bei mir zu einem schwarzen Bildschirm geführt. Dieser hatte die Aufschrift „Sage deinen Eltern nichts“ und auch hier tauchte die „Momo-Fratze“ auf.

Ich hoffe, dass die Momo-Challenge bald ein Ende haben wird, damit die Kinder endlich wieder ruhig schlafen können.