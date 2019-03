Es soll ein Neuanfang werden. Doch Bebon ist einer der schnellsten und Füllkrug einer der besten Spieler bei Hannover96. Beide sind meiner Meinung nach die Retter, die 96 braucht. Vor allem in der 2. Liga wird 96 sie für den Wiederaufstieg in die 1. Liga benötigen. Sie gehören nämlich nicht nur spielerisch zu den Besten, sondern spielen auch in der Mannschaft eine wichtige und führende Rolle. Sie halten die Mannschaft zusammen. Erfolge ohne Bebon und Füllkrug? Ich kann es mir nicht vorstellen.