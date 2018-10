Gegründet wurde Möbel Staude im Jahr 1928 von Hermann Staude, dem Großvater des heutigen Geschäftsführers Helmut Staude. Schon damals zeichnete sich ab, dass ein Gespür für Einrichtung in der Familie liegt. Schnell machte sich das Einrichtungshaus einen Namen in der Stadt, und schon bald war der Name Staude so untrennbar mit Hannover verbunden wie kaum ein anderer.

Helmut Staude waren und sind dabei unverändert drei Dinge wichtig: die Tradition pflegen, gleichzeitig aber innovativ nach vorne gehen, die Seriosität, Sicherheit und Stärke eines gestandenen Unternehmens auszubauen und dabei trotzdem Fachgeschäftecharakter zu erhalten. Auch heute noch spiegelt sich im Claim „Wir sind Hannover!“ die Verbundenheit mit der Landeshauptstadt wider, die sich auch in Charity-Engagement wie etwa mit der Aktion Sonnenstrahl niederschlägt. Heute leiten Helmut Staude und seine Söhne Alexander und Marc das Möbelhaus und Küchencenter als gleichberechtigte Partner – das ist echte Familienatmosphäre! Gemeinsam werden alle Themen besprochen, Tipps ausgetauscht und Entscheidungen getroffen. Dabei profitieren auch Kunden und Mitarbeiter von dieser Kompetenz, denn hier gehen langjährige Erfahrung und frische Ideen Hand in Hand.

Poulsen-Leuchte Quelle: Louis Poulsen

Sie sehen: Die Verbindung von klassischen Werten und Moderne wird bei Möbel Staude jeden Tag gelebt. Denn Tradition und Innovation – das galt bei Möbel Staude schon immer und gilt bis heute. Zum Jubiläum gibt’s bei Möbel Staude natürlich auch unschlagbare Jubiläumsangebote, mit denen die Feier gleich noch viel mehr Spaß macht – von kleinen Deko-Artikeln über Sofas bis hin zum Auto locken jede Menge Knaller – zum Beispiel 25 Prozent + 10 Prozent Jubiläumsrabatt und die Null- Prozent-Sonderfinanzierung!

Design wird bei Möbel Staude großgeschrieben. Hochwertige Markenprodukte in allen Abteilungen machen es möglich, sich die komplette Einrichtung im edlen Stil zu gestalten. So passen etwa die Sitzmöbel von Rolf Benz, Cierre, Brühl, Fox Italia und vielen weiteren namhaften Herstellern hervorragend zu Essgruppen von KFF oder bert plantagie sowie Teppichen von Schöner Wohnen. Badausstattung von Joop! oder Leuchten von Louis Poulsen runden den geschmackvollen Stil ab. Wenn es um die echte Spitzenklasse geht, wird man im SMARTprice nebenan fündig. Zwischen Küchencenter und Möbelhaus gelegen, bietet der Design-Ableger echte Luxusmöbel von Top-Marken zu Second New-Preisen. Natürlich dürfen auch die passenden Küchen nicht fehlen: Im Küchencenter wird jeder Wunsch erfüllt. Egal ob Designerstück von Warendorf oder Massivholzküche von Walden, hier wird jeder Stil zelebriert. Geräte von Küppersbusch, Miele, Gaggenau oder Bora machen die Küchen komplett, und auch an Zubehör gibt es eine reichhaltige Auswahl.

Der Zweigl-Z50-Tisch mit dem Stuhl Saverne verbindet modernen und klassischen Stil auf atemberaubende Weise. Quelle: Zweigl

Um alles aufeinander abzustimmen, steht bei Möbel Staude die Abteilung Textiles Ambiente bereit. Stimmen Sie Ihre Einzelteile gemeinsam mit der Innenarchitektin Annette Berger aufeinander ab, sodass professioneller Stil auch in Ihrem Zuhause Einzug hält. Auf diese Weise erhalten Sie eine Einrichtung aus einem Guss – und alles aus einer Hand.

Susanna Bauch