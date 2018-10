Gunnar Spellmeyer ist seit 2000 Professor für Industrial Design Entwurf und Entwurfspräsentation an der heutigen Fakultät III, Abt. Design und Medien, an der Hochschule Hannover. 2001 erhielt er die Ehrenprofessur der Universität Hefei, China.

Spellmeyer studierte bis 1990 in Hannover, war 1987 Mitbegründer des Designbüro Formfürsorge und Dozent an Hochschulen in Frankreich, Indien, China, Mexiko und Indonesien. Der gebürtige Osnabrücker entwarf Konsum- und Investitionsgüter, entwickelte Erscheinungsbilder und auch Ausstellungen. Als freier Designer arbeitet der 54- Jährige heute nebenberuflich im spellmeyer design ntwrk an Themen im Bereich des strategischen und konzeptionellen Design, im Bereich Konsumgüterdesign, Fooddesign, Packagingdesign und Ausstellungsgestaltung.

Im Laufe seiner Karriere konnte sich Spellmeyer über zahlreiche Auszeichnungen freuen: unter anderem 1992 über den ersten Preis des Lucky Strike Junior Design Award sowie über die Aufnahme seiner Produkte in die Sammlungen des Stedelijk Museums (Amsterdam), der Neuen Sammlung (München), des Museums für angewandte Kunst (Frankfurt am Main) sowie des Kestner-Museums (Hannover). Für ein Lehrprogramm wurde er 2015 mit dem Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Award ausgezeichnet.