Mit US-Rapper Wiz Khalifa auf der Bühne und Model Lottie Moss im Publikum hat sich das Label Hugo Boss auf der Berliner Modewoche zurückgemeldet.

Der Metzinger Konzern zeigte im Motorwerk die neue Kollektion seiner jüngeren Marke "Hugo". In einer ungewöhnlichen Show liefen männliche und weibliche Models gemeinsam über den verschlungenen Laufsteg und zeigten sehr sportliche, aber auch verspielte Mode.

Im Publikum saßen neben der kleinen Schwester von Kate Moss, Lottie, auch die Models Winnie Harlow, Eva Padberg und Shermine Sharivar. Unmittelbar nach der Show stand US-Rapper Wiz Khalifa auf der Bühne und performte für das Publikum unter anderem seinen Hit "Black And Yellow".

Hugo Boss hatte sich vor Jahren von der Berliner Modewoche verabschiedet - nach dem Abgang des schwäbischen Labels äußerten Kritiker immer wieder, die Fashion Week habe an Glamour und Einfluss verloren. Bei der überraschenden Rückkehr lockte das Label am späten Donnerstagabend Hunderte Besucher und reichlich Prominenz in das etwas abgelegene Motorwerk im Stadtteil Weißensee.

