Trockene Augen brennen, jucken oder tun weh. Betroffene können aber selbst einiges tun, um die Beschwerden zu lindern.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rät in ihrer Zeitschrift "Neue Apotheken Illustrierte" (Ausgabe 15. Oktober 2018), Zugluft zu meiden. Im Auto sollte das Gebläse nicht direkt auf die Augen gerichtet sein. Regelmäßiges Stoßlüften sorgt in geschlossenen Räumen für frische und ausreichend feuchte Luft. Wer am Bildschirm arbeitet, sollte den Augen Pausen gönnen und zwischendurch ganz bewusst blinzeln.

Auch ausreichend zu trinken ist wichtig, betonen die Apotheker: Eineinhalb Liter Wasser, Tee oder Saftschorlen sollten es mindestens sein. Und schließlich schaffen auch Tränenersatzmittel etwa in Form von Augentropfen Abhilfe. Generell gilt: Jucken, brennen oder schmerzen die Augen über einen längeren Zeitraum oder werden die Beschwerden stärker, sollte sich das immer ein Augenarzt ansehen.

