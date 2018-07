Ambiente

Wir kommen an einem warmen Sommertag zum Lunch ins Börsenviertel. Vor der Tür stehen zwölf Zweier- und Vierertische auf einer Holzterrasse, ein Sonnenschirm und die hohen Bäume spenden Schatten. Auf den Tischen stehen Öl, Essig, Salz- und Pfeffermühlen sowie frischer Rosmarin, in Hochbeeten blühen weiße und lilafarbene Sommerblumen. Der Autolärm an der Einbahnstraße hält sich in Grenzen – wir genießen diesen schönen Ort mit Blick auf die Oper.

Aber auch das Innenleben des „Vince“ ist einen Blick wert. Ein paar Stufen führen hinab in die ehemalige Bank (das moderne Lokal verfügt über einen Rollstuhllift), die entkernt und umgebaut wurde und keineswegs düster, sondern licht und schick wirkt. Ausgedacht hat sich das Vassilios Vassiliou, der seit rund 25 Jahren auch das „Castello“ in Herrenhausen betreibt. Goldene Lampen beleuchten die Tische und den schönen Holzboden, an der Bar kann man auch einfach nur ein Glas Wein trinken, die Wände zieren Schwarzweißfotografien. Im ehemaligen Tresorraum, den man auch als Separée buchen kann, lagern reichlich Flaschen im temperierten Weinschrank.

Service

Drei Kellner sind für die zwölf Tische im Außenbereich zuständig, lange warten muss hier niemand. Der Service ist zügig, aufmerksam und hilfsbereit. Ein junger Mann bestätigt uns, dass wir Brot von der Bä­ckerei Gaues essen, und versucht auf unseren Wunsch hin herauszubekommen, was für Blumen in den Kübeln blühen. Das Salatbesteck moderiert er als „Vorlegebesteck“ an und erstaunt uns, als er erzählt, dass Mittagstisch im „Vince“ bis 17 Uhr geordert werden kann.

Essen & Trinken

Die Hauptgerichte auf der Abendkarte kosten 19 bis 32 Euro, wir sind auf den günstigeren Mittagstarif ausgewichen. Pasta gibt es tagsüber von 9,90 bis 15 Euro, Salate ab 11,50 Euro, Geschnetzeltes vom Kalb für 18 Euro.Wir beginnen mit dem Salat Rucola (11,50 Euro), den wir uns mit Hilfe des Vorlegebestecks teilen. Die Kreation hat sich den französischen Klassiker Salade Niçoise zum Vorbild ge­nommen: Neben Rucola entdecken wir Kirschtomaten, (etwas zu grobe) Gurkenscheiben, schwarze Oliven, zwei halbe Eier, cremigen Büffelmozzarella und reichlich saftigen Thunfisch. Das sieht toll aus und schmeckt frisch und hervorragend – nur beim Dressing hat die Küche etwas gegeizt.Es folgen zweimal Pasta: „Sizilia“ bietet geschwungene Strozzapreti, Salsiccia, Kirschtomaten und Zucchini (9,90 Euro). Bei „Mare“ werden die Spa­ghettini mit Lachs, Garnelen, Venusmuscheln und Oktopus (15 Euro) serviert.

Das sizilianische Gericht ist ein geschmeidiger Genuss mit fruchtiger Tomatennote und knackigen Zucchinistiften, nur den sonst sehr würzig-pikanten Wurstscheiben fehlt es ein wenig an Durchschlagskraft. Der Höhepunkt unseres Be­suchs ist die Pasta Mare. Im „Vince“ müssen wir nicht, wie leider sonst so häufig, auf die Suche nach Meeresfrüchten gehen: Bei Mu­scheln, Fisch und Oktopus war die Küche erfreulich spendabel, die Pasta ist perfekt und wird von einer dezent sahnigen Tomatensauce umgeben, die eine ganz leichte, angenehme Schärfe nach sich zieht. Das schmeckt auch am Meer nicht besser!

Fazit

Die Tarife des großzügig getakteten Mittagstisches sind – auch angesichts der Größe der Portionen – mehr als fair, die Küche versteht ihr Handwerk. Und: Endlich gibt es einen Grund, mal etwas länger in unserem kleinen, feinen Börsenquartier zu verweilen.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Vegane Gerichte nach Absprache

Kein Raucherzimmer

Rollstuhllift vorhanden

Barzahlung, EC

Vinoteca Vince

An der Börse 4

30159 Hannover

0511/89 73 44 33

www.vince-hannover.de

Öffnungszeiten: Montags bis sonnabends von zehn bis 23 Uhr.

Von Julia Braun