Hannover

Ambiente: Rustikal, ehrlich, eigenwillig, handgemacht – das ist die Trattoria Parma. Es ist gemütlich und bodenständig in dem kleinen Restaurant, in dem die Chefin ein Stück ihrer Heimat hinaufbeschwört.

Service: Marina ist eben Marina – und mit ihrer Lebenslust und Power eine Persönlichkeit unter Hannovers Gastronomen. Im lockeren Blaumann, mit Dreadlocks und einem bunten Tuch in den Haaren, ist sie allein optisch eine Erscheinung. Als sie uns begrüßt und willkommen heißt, strahlt sie uns so fröhlich an, dass wir uns in bester Stimmung setzen – wir haben zwar nicht reserviert, ein kleiner Tisch auf der Außenterasse ist zum Glück aber frei. Dank der engen Bestuhlung ist es hier kommunikativ, schnell kommen wir mit den Tischnachbarn ins Gespräch. Übrigens: Auch Gloria, Marinas Servicekraft, berät die Gäste freundlich und kompetent.

Essen und Trinken: Gleich vorweg – es gibt keine Pizza! Schließlich sind wir bei einer Italienerin aus der Nähe von Parma und die Spezialitäten ihrer Heimat sind Parmesan, Parmaschinken, gefüllte Nudeln und vieles mehr. Pizza aber nicht. Das ist auch nicht schlimm, denn wer Nudeln so zubereitet wie Marina, sollte auch gar nichts Anderes anbieten.

Wir starten mit gegrilltem Gemüse (13 Euro) mit Paprika, Brokkoli und Aubergine in Butter-Knoblauchsauce und Parmesan – sehr lecker! Ihre Pasta serviert die Chefin in heißen großen Pfannen, aus denen wir das Gericht herauslöffeln.Vorteil: Das Essen bleibt bis zur letzten Nudel heiß – man muss aber aufpassen, dass man sich nicht an den Pfannen verbrennt. Wir bestellen „Stracchino Rucola“, Riesentortellini mit Stracchino-Frischkäse. Die frische Tomatensauce ist gut mit Knoblauch bestückt, großzügig wurde darüber Rucola verteilt, noch großzügiger der Parmesan. All das in der Kombination ist mehr als sättigend und eine echte Geschmacksexplosion. Und auch das zweite Pastagericht, Erborinato, mit Gorgonzola und Parmesan gefüllte Tortellini, die mit gehaltvoller Walnuss-Haselnuss-Sahne-Sauce serviert wird, ist sehr gut abstimmt.

Beide Gerichte bestellen wir als halbe Portion (9,50 Euro) – mehr hätten wir beim besten Willen nicht geschafft. Trotzdem gönnen wir uns noch ein Tiramisu (zehn Euro). Auch das überrascht, denn es ist so flüssig, dass es fast an eine Sauce aus Mascarponecreme mit Biskuitstückchen erinnert Ganz anders und sehr köstlich.

Der Wein kommt ebenfalls aus Marinas Heimat, der Pignoletto frizzante ist durch die feine Perlage sehr erfrischend, der Boccadirosa (je sieben Euro) ist ein frischer, vollmundiger Weißwein – beide sehr empfehlenswert.

Fazit: Keiner hat verstanden, warum Marina Hannover verließ, umso glücklicher sind wir, dass sie wieder hier ist. Und zwar bis 2100 – das hat sie so versprochen!

Jeweils vier Sterne für Ambiente, Service und Essen und Trinken.

Für Kinder geeignet, Hunde willkommen, es gibt vegane Gerichte und es kann bar, per EC oder Kreditkarte bezahlt werden.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag, 17.30 bis 23 Uhr

Sonntag, 17.30 Uhr bis 22 Uhr

Montag Ruhetag

Trattoria Parma

Bandelstraße 2

30171 Hannover

Telefon: 0511/56965646