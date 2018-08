Ambiente

Willkommen im Bistro Kunterbunt! Farbenfrohe, großformatige Bilder prägen das Bistro Rossini, gemalt von der Chefin Pothiti Herbst, die ihrem kleinen Lokal in jeder Hinsicht ihren Stempel aufgedrückt hat. Die Gastgeberin in angesagter Streifenhose und Sneakern ist omnipräsent, begrüßt ihre Stammgäste mit „Hallo, mein Schatz“ und hat ihr Olivenöl in dekorativen Dosen „Pothitis Bestes“ genannt.

Die Terrasse an der Straße hat sie mit Rhododendron, einem Olivenbaum und frischen Kräutern begrünt, die Tische mit kleinen Sonnenblumen dekoriert. 2016 kehrte Herbst, die bis 2003 das „Au Camembert“ in der Oststadt geführt hatte, nach zehn Jahren aus Griechenland zurück und übernahm das Bistro Rossini von Vedant Pellegrinelli. Sehr zur Freude ihrer Stammgäste von früher – und einer feinen Gesellschaft, die mit viel Perlwein und Bussi-Bussi an diesem Abend im Bistro feiert.

Service

Die Chefin schwebt immer mal wieder am Tisch vorbei, aber hauptsächlich werden wir von einer jungen, ruhigen und sehr aufmerksamen Kellnerin versorgt. Wir fühlen uns bestens betreut.

Essen & Trinken

Der Gruß aus der Küche zeigt einmal mehr, dass im Einfachen oft ganz Großes liegt. Wir bekommen getrocknete, aromatische schwarze Oliven, krosses Brot und Olivenöl mit frischem Thymian aus eigener Ernte – ein Genuss. Und köstlich geht es weiter. Wir teilen uns vorab das Vitello Limone (14 Euro), das mit Pinienkernen, kleinen Streifen Rucola und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und grobem Salz überzogen ist. „Das ist im Sommer doch schöner als Mayonnaise“, findet die Chefin und niemand würde ihr widersprechen. Sehr gut schmeckt dazu der Wein des Monats, der fruchtige und harmonische Chardonnay Statti Greco (0,2 Liter 5,50 Euro). Auch der Rote des Monats, ein feinwürziger Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Gaglioppo (0,1 Liter 3,50 Euro), gefällt uns.

Weiter geht es mit „Pasta Corta Mascarpone e Parma“ (elf Euro) und „Calamari alla Griglia“ (18,50 Euro). Die kurzen Nudeln sind bissfest und von einer dezenten Sauce aus Mascarpone umgeben. Das Schinkenaroma ist subtil, den Safran entdecken wir auf der Speisekarte, dagegnen kaum auf unserer Zunge. Ein bisschen mehr Feuerwerk hätte es für unseren Geschmack sein dürfen. Dafür knallt es beim gegrillten Tintenfisch, der mit Zitrone, angeschmortem Fenchel, fruchtigen Cherrytomaten und bissfestem Brokkoli an den Tisch kommt. Die Tuben sind leicht parniert und dadurch angenehm kross, das Fleisch ist butterzart.

Fazit

Herbst serviert viel Genuss, Ambiente und Gästeschar bieten Futter fürs Auge. Buon Appetito!

Für Kinder geeignet

Hunde willkommenVeganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Nicht barrierefrei (Zur Toilette Treppe nach unten)

Barzahlung, EC, Master, Visa

Bistro Rossini

Roscherstraße 8

30161 Hannover

0511/388 43 48

www.rossini-bistro.de

Öffnungzeiten: Montag bis Freitag 12 bis 23.30 (Küche bis 22) Uhr.