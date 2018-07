Ambiente

Das „Raj“ ist definitiv – orange! Wände und Vorhänge des indischen Restaurants leuchten in der Farbe. Dazu orangefarbene und rote Servietten. Da wirken die Tischdecken in Apricot schon fast gedämpft. Dazu deutet vieles auf Indien hin: kleine Statuen von Gottheiten, ein Bild mit einer Gewürzkarte, die die Regionen des Landes zeigt. Das Essen wird in kunstvoll gearbeiteten Kupfertöpfen serviert, der Reis dazu gleich auf dem Teller. Wir besuchen das „Raj“ mittags, zusammen mit einer Familie und Mittagsgästen, die in der Umgebung arbeiten. Und einer Frau an unserem Nebentisch, die überaus begeistert ist, das indische Restaurant zufällig gefunden zu haben.

Service

Betreiber und Koch Naresh Dass ist zuvorkommend und auskunftsfreudig. Der Kellner ist freundlich, müsste aber aufmerksamer sein – und überzählige Gedecke abräumen und Gläser, die nicht benötigt werden.

Essen & Trinken

Wir nehmen eine Vorspeise, zweimal Mittagstisch (mit Vorsuppe) und ein Gericht von der Menükarte. Die Suppe kommt schnell auf den Tisch, sie gleicht einer Minestrone mit Erbsen und Möhren, aber auch etwas Koriander. Die „Vegetable Pakora“ (frittiertes Gemüse mit Kichererbsenmehl-Panade; 4,70 Euro) sind als Vorspeise ein guter Auftakt, auch wenn den mit Curry gewürzten Bällchen etwas mehr Gemüse gut getan hätte. Die beiden Soßen dazu sind sehr unterschiedlich: die eine mild mit Joghurt und Koriander, die andere scharf auf Chilibasis – und damit ein gutes Angebot für verschiedene Geschmäcker.

Das „Chicken Korma“ (7,90 Euro) von der Mittagskarte ist eine Empfehlung für alle, die lieber mild gewürzt essen. Das Hähnchen ist zart, Mandel und Safran in der Soße deutlich zu schmecken. „Fish Madras“ (Mittagskarte, 8,50 Euro) und „Chicken Vindaloo“ (13,50 Euro) bestellen wir auf Anraten des Chefs nur „pikant“ – genau richtig, denn beide Soßen (Kokosnuss-Curry und süß-sauer) dürften für unseren Geschmack nicht schärfer sein. Vom Rotbarsch bekommen wir vier zarte Stückchen, das Hähnchen im „Vindaloo“ ist mehr als ausreichend, gehört aber auch zum Angebot der Abendmenüs.Ein Geheimnis verrät uns Naresh Dass aber: Um die Schärfe der Gewürze für den Magen verträglicher zu machen, gibt er den Soßen immer etwas Essig hinzu. Was dem Essen etwas Schärfe nimmt, ist der lecker milde Mango-Lassi auf Joghurtbasis (4 Euro).

Fazit

Das „Raj“ mit seiner indischen Küche erweitert Döhrens kulinarisches Angebot – wer es scharf mag, ist hier gut aufgehoben.

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Kein Raucherzimmer

Nicht barrierefrei

Barzahlung, EC, Kreditkarte

Raj

Helenenstraße 37

30519 Hannover

0511/89 91 213

www.raj-hannover.de

Öffnungzeiten: Dienstags bis sonntags von 12 bis 15 Uhr und 18 bis 23 Uhr. Demnächst auch montags.

Von Sönke Lill