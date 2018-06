Ambiente

Die Lister Laube liegt mitten in einer Kleingartenkolonie. Am besten stellt man sein Auto auf dem Parkplatz am Lister Bad ab und geht zu Fuß durch die Gärten. Wie ein schlichtes Gartenhaus sieht die Lister Laube aus – klein, solide und sehr bodenständig. Es gibt einen überdachten Außenbereich mit Gartentischen und -stühlen aus Plastik und Biertischgarnituren, sowie einen rustikal eingerichteten Innenbereich mit rund 70 Plätzen. Da es bei unserem Besuch sonnig und warm ist, sitzen wir auf der überdachten Terrasse. Viele Tische sind besetzt, man kennt sich, eine Geburtstagsgesellschaft ist darunter, eine weitere Familie mit Kindern sitzt etwas abseits. Die Kinder können um das Gebäude herum spielen und toben.

Service

Der Wirt, Peter Dombrowski, füllt jeden Raum, selten haben wir so einen herzlichen, humorvollen Wirt kennengelernt. Keine Frage, dieser Mann hat mit der Lister Laube seine Passion gefunden. Nicht nur die großen, auch seine kleinen Gäste sind ihm wichtig. Im Monatsprogramm der Lister Laube zeigt er uns die Kinder-Specials wie Kinderfest, Kinderschminken, Kinderdisko. Und an heißen Tagen stellt für Kinder den Rasensprenger an.

Auch am Tisch spricht er sie persönlich an, so fällt ihm zum Beispiel auf, dass unsere Tochter zur Hintergrundmusik mitwippt. Als er sie fragt, ob sie gern tanzt und sie nickt, freut er sich riesig und verspricht, dass gleich ein DJ kommt. Und tatsächlich erscheint wenig später ein junger Mann mit Mischpult. Derweil schraubt der Wirt eifrig rotierende Partyleuchten an die Decke und fordert die Gäste zum Tanzen auf. Manche seiner Einfälle sind für ein Restaurant sicher etwas ungewöhnlich: Im Lister-Laube-Monatsprogramm gibt es auch den „Towel Tag“, an dem alle in Bademänteln kommen sollen – fröhlich geht es hier allemal zu. Beim Essen ist der Wirt sehr aufmerksam und entschuldigt sich nicht nur sehr ernsthaft bei den Kindern, als ihre Pommes vergessen wurden, sondern gibt ihnen auch als Nachtisch ein Eis aus.

Essen und Trinken

Die Karte ist klein, dazu gibt es saisonale Gerichte, derzeit Spargel. Das Schnitzel „Wiener Art“ (9,50 Euro), für das sich unsere Tochter entscheidet, ist riesig, zart und saftig, der Salat dazu so knackig, dass sogar unsere Tochter, die sonst überhaupt kein Fan von Grünzeug ist, ihn isst. Unser Sohn wählt Spargel-Bruschetta (4,90 Euro), eine schöne Idee: Wie sonst beim Tomaten-Bruschetta wird hier der grüne und weiße Spargel klein geschnitten und angereichert mit Tomate und Petersilie sowie einem Eissig-Öl-Dressing auf Weißbrot serviert. Zum Salatteller kann man Schafskäse, Thunfisch oder Poulardenbrust (9,90 Euro) wählen, für die ich mich entscheide. Das Geflügel ist fein und zart, der bunte Salat in der Menge kaum zu schaffen. Mein Mann wählt von der Karte eine Portion Spargel mit Sauce Hollandaise und Kartoffeln (14,50 Euro), dazu luftgetrockneten Schinken (5,90 Euro). Der Spargel kommt vom Spargel- und Erdbeerhof Lübbert aus Suttorf. Da es warm ist, trinken die Kinder große Fantas (0,4 Liter 3,20 Euro), die Rhabarberschorle kostet 3,20 Euro.

Kinderfazit

Für unsere Kids muss es nicht schickimicki sein. Hier hat alles gespasst: das Essen, der Wirt, die Umgebung!

Elternfazit

Die Lister Laube lässt sich nicht in gewöhnliche Kategorien einordnen. Hier ist ein Wirt mit ganzem Herz dabei. Jeder, der kommt, wird so genommen, wie er ist, keiner schief angeschaut. 69 Euro haben wir zu viert bezahlt, das ist völlig im Rahmen.

Spieleangebot

(große Rasenfläche, Kartenspiele, Outdoorspielzeug, wechselndes Monatsprogramm, darunter auch Kinderfeste und Kindertage)

Kinderkarte

Veganes Gericht

Barrierefrei

Barzahlung, Debitkarte, Mastercard, Visa

Lister Laube

Am Lister Bad 15

30179 Hannover

0511/371636

https://listerlaube.eatbu.comÖffnungzeiten: Mittwoch, Freitag, Sonnabend von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von zehn bis 22 Uhr.

Von Maike Jacobs