Ambiente

Wer im „Louis“ Burger oder Steaks isst, sitzt gemütlich. Die Stühle sind gepolstert, auf der Sitzbank am großen Fenster liegen bunte Kissen. Die Tische sind aus hellem Naturholz. Schmunzeln müssen wir über das Bild einer Kuh und einen Stierkopf in Silberoptik an der Wand. Hier geht es definitiv ums Fleisch. Das Restaurant hat eine moderne, loungeartige Anmutung. Der Bereich vor dem Bestelltresen ist etwas knapp bemessen. Drinnen verfügt das Restaurant über 40, auf der Terrasse mehr als 60 Plätze. Viele Gäste machen hier entweder während eines Shopping-Ausflugs in die Innenstadt oder in der Mittagspause Halt.

Service

Die Mitarbeiter sind durchgehend freundlich, allerdings gibt es Unterschiede in der Aufmerksamkeit. Der Mann, der die Burger zubereitet, arbeitet zügig und lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es voller wird. Auf unsere Burger und Pommes warten wir etwa eine Viertelstunde.

Essen und Trinken

Zuerst kommen die Getränke. Der selbst gemachte Eistee (4,50 Euro für 0,4 Liter) ist gut gekühlt, der Waldbeerengeschmack deutlich und nicht zu süß. Bei der ebenfalls selbst hergestellten Mango-Maracuja-Limonade (4,50 Euro für 0,4 Liter) ziehen sich hingegen unsere Geschmacksnerven zusammen. Das Getränk wird lauwarm serviert – das darf unabhängig vom Wetter nicht sein. Auf Nachfrage bekommen wir Eiswürfel.

Bei den Burgern konzentriert man sich im „Louis“ auf das Wesentliche: das Fleisch. Hier achten Geschäftsführerin Birgitt Rüter und ihre Restaurantleiter auf höchste Qualität. Die Frikadellen werden aus Dry Aged Beef hergestellt und lediglich mit etwas Meersalz und Pfeffer gewürzt – ein echter Fleischgenuss.

Was sonst noch auf die Burger kommt, ist beim „Hamburger Classic“ (7,40 Euro), „Louis Cheesburger“ (7,90 Euro) oder „Best BBQ Burger“ (7,90 Euro) frisch und knackig – vom Salat über Tomaten bis zur Salatgurke. Die Burgersauce ist nicht zu süß, die Barbequesauce schön rauchig. Die Brötchen haben einen Milchanteil und sind dadurch angenehm bissfest.

Bei den Beilagen fällt auf, dass die normalen, etwas dickeren Pommes (2,90 Euro mit Sauce) mit ihrem tollen Kartoffelgeschmack qualitativ gegenüber den Süßkartoffel-Sticks (3,90 Euro) nicht abfallen. Die Saucen sind ausgewogen, hier macht die Küche nichts falsch. Das Aioli ist schön cremig, der Knoblauchgeschmack nicht zu aufdringlich. Die Wasabi-Mayo ist ausreichend scharf. Unser Favorit ist aber Sweet-Chili, herrlich süß und scharf.

Fazit

Im „Louis“ wird viel Wert auf die Fleischqualität gelegt – ein guter Grund hier seinen Burger zu essen!

Für Kinder geeignet

Hunde nicht willkommen

Keine veganen Gerichte

Kein Raucherzimmer

Barrierefrei? Ja. Die Toilette ist behindertengerecht.

bar, EC, Kreditkarte

Louis – Finest Burger and Steaks

Schillerstraße

30159 Hannover

0511/45 00 01 85

www.louis-burger.de

Öffnungzeiten: Täglich von elf bis 23 Uhr

Von Sönke Lill