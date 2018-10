Wurde die Currywurst in einer Schlossküche erfunden?

Aktuelles Ernährung - Wurde die Currywurst in einer Schlossküche erfunden? Es geht buchstäblich um die Wurst. Wer hat den beliebtesten Imbiss der Deutschen erfunden und woher stammt er? Womöglich nicht aus Berlin oder aus Hamburg, sondern aus einer Schlossküche in Bückeburg. Vater der Currywurst könnte ein Sauerländer sein.

Es könnte sein, dass die Currywurst gar nicht in Berlin erfunden wurde, sondern in einer Schlossküche in Bückeburg. Quelle: Jens Kalaene