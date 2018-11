Frankfurt/Main

Die Farbe der Leuchtmittel kann variieren - und das sollte man ausnutzen. Denn sie lässt sich zur Einrichtung abstimmen, um deren Farben ins Szene setzen.

So bringe eine eher warmweiße Lichtquelle warme Farben wie Sonnengelb oder Creme zum Leuchten, erläutern die Experten des Branchenportals Licht.de. Warmweiß habe auch eine wohnliche, behagliche und entspannende Wirkung. So eine Leuchtquelle hat ungefähr bis zu 2900 Kelvin, was auf der Verpackung vermerkt sein sollte.

Ganz anders wirkt sich hingegen eine neutralweiße Lichtquelle aus. Sie erzeugt laut den Experten eine puristisch-sachliche Atmosphäre, wirkt anregend und verträgt sich daher mit kühlen Einrichtungsfarben wie Blau gut. Bei solchen Energiesparlampen und LEDs liegt die Kelvin-Zahl über 3300.

Wichtig ist bei farbigen Wänden, dass die

Farbe durch die Lichtquelle nicht verfälscht wird. Daher sollte der Ra-Wert so hoch wie möglich sein. Hochwertige Energiespar- und Leuchtstofflampen erreichen Werte von 80 bis 90 Ra.

dpa