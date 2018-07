Stuttgart

Kerzen lagern am besten an einem möglichst dunklen Ort, etwa in einem Schrank oder einer Box. Der Lagerort sollte kühl, trocken und staubfrei sein, rät die European Candle Association in Stuttgart.

Die Kerzen liegen am besten so, dass sie sich nicht verbiegen können. Sind die Stapel zu groß, kann das Eigengewicht die untersten Kerzen eindrücken. Sind die Kerzen nicht verpackt, sollte man sie außerdem getrennt nach Farben aufbewahren. Sonst kann es zu Verfärbungen kommen.

Bevor die Kerzen entzündet werden, reinigt man sie am besten von Staub und Schmutz mit einem nicht fusselnden Tuch, das mit Wasser oder Spiritus befeuchtet wurde.

dpa