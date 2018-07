Frankfurt/Main

Der Grillrost aus Edelstahl kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Am besten sei dafür das lange dauernde Energiesparprogramm, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt.

Zum einen entfernt es Fettschmiere gut. Zum anderen kann während der Spülzeit Eingebranntes gut aufquellen. Mit einem Kissen aus Stahlwolle lassen sich die Reste dann im Anschluss an den Spülgang gut entfernen.

Man kann sich das Spülen aber schon im Vorfeld erleichtern: dafür den Grillrost einfach mit etwas Speiseöl einpinseln. Dann brennen Speisen nicht so stark ein.

