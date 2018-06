Hamburg

Rechtwinklige Spülbecken mit scharfen Kanten kommen in Mode. Doch wie reinigt man sie an den Stellen, wo man mit Spülschwamm und Lappen nicht in die feinen Kanten und Ecken kommt?

Die Experten der Zeitschrift "Schöner Wohnen" raten zu einer dickflüssig angerührten Paste aus Natron und Wasser, die nach mehrstündigem Einweichen mit einer Zahnbürste abgeschrubbt wird.

Alternativ zum Natron kann Zitronensäure verwendet werden. Allerdings sollten beide Zutaten auf Naturstein nur kurz angewendet werden und die Spüle danach mit Vaseline oder Olivenöl eingerieben werden.

dpa