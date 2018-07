Winnenden

Putzen und gute Musik gehören wohl zusammen: So geben 70 Prozent der Befragten einer Studie des Meinungsforschers Research Now an, beim Putzen zu Hause Musik zu hören.

15 Prozent schauen nebenher eine Serie, Filme oder Videos, und 8 Prozent lauschen einem Hörbuch. 7 Prozent telefonieren, während sie mit Lappen und Mopp im Haus unterwegs sind. Knapp jeder Vierte (24 Prozent) will sich hingegen voll und ganz auf das Putzen konzentrieren.

Für die Studie im Auftrag des Unternehmens Alfred Kärcher waren 1009 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt worden.

dpa