McLaren bringt in seiner Sport Series im Oktober das Modell 600LT an den Start. Das vom legendären F1 GTR Longtail aus der Rennsaison 1997 inspirierte Fahrzeug basiert auf dem Coupé 570, wird aber in einem Viertel aller Teile verändert, teilte McLaren mit.

Die Preise der in Handarbeit hergestellten Kleinserie beginnen bei 230.000 Euro. Karosserieelemente werden zugunsten eines Gewichtsvorteils von 96 Kilogramm aus Karbon produziert, der Auspuff wandert im Heck nach oben. Davor montieren die Ingenieure einen getunten Motor. So leistet der 3,8 Liter große V8-Turbo nun 441 kW/600 PS und bis zu 620 Nm.

Auch wenn McLaren noch keine Fahrleistungen nennt, sollte das für mehr als 330 km/h und einen Sprintwert von 0 auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden reichen. Damit die Kunden das Potenzial des Autos auch richtig ausschöpfen können, wird im Preis dem Hersteller zufolge auch ein Trackday mit professioneller Betreuung inbegriffen sein.

