Los Angeles

Wenige Tage nach der Premiere des Model Y veröffentlicht der Autodesigner und Elektro-Pionier Henrik Fisker jetzt ebenfalls die ersten Informationen zu einem bezahlbaren Elektro-SUV.

Das soll in der zweiten Hälfte 2021 für umgerechnet unter 35.000 Euro in den Handel kommen soll. Der Wagen bekommt laut

Fis1ker eine markante Front mit prominentem Radar-Auge für die Assistenzsysteme. Zudem gibt es eine Dachkonstruktion, die auf Knopfdruck Open-Air-Feeling ermöglichen soll.

Bei der Technik setzt Fisker auf einen Lithium-Ionen-Akku mit mehr als 80 kWh und peilt damit eine Reichweite von rund 500 Kilometern an. Den Antrieb übernehmen in der Grundversion ein und in der Allradvariante zwei E-Motoren. Beim SUV allein soll es nicht bleiben. Schon vorher gibt es eine kleine Stückzahl der elektrischen Luxuslimousine EMotion und nach dem Geländewagen soll es noch mindestens zwei weitere bezahlbare E-Mobile von Fisker geben.

dpa