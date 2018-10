Die Geschichte spielt in den späten 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts und liest sich im Nachhinein wie ein Stück aus dem Lehrbuch für mutiges Unternehmertum. Die ehedem sozialdemokratische „Hannoversche Presse“ – später „Neue Hannoversche Presse“ – war abgewirtschaftet und stand kurz vor dem Aus, als sich Madsack entschied, einen letzten Versuch zu wa­gen: mit der Neuen Presse – die anders werden sollte als alles, was es auf dem Zeitungsmarkt bis dahin in Hannover gab. Kein Boulevardblatt, aber auch nicht so trocken wie eine klassische Tageszeitung. Seriös, aber nicht langweilig. Informativ und doch unterhaltend. Dazu sportlich und sehr lokal.



Nun, Sie wissen natürlich, wie die Geschichte ausgeht. Das Konzept ist aufgegangen. Am 27. Oktober 1978 erschien die erste Neue Presse, und 40 Jahre danach ist sie eine in dieser Region etablierte und sehr geschätzte Medienmarke. Die NP hat täglich die Welt im Blick und ist doch die Zeitung aus Hannover für Hannover. Wobei wir Ihnen die neuesten Nachrichten, deren Hintergründe, unsere Kommentare und Analysen längst nicht mehr nur in der gedruckten Form übermitteln, sondern auch auf diversen digitalen Kanälen: als E-Paper, auf neuepresse.de oder über die NP-mobil-App.

Ganz so farbenfroh und schräg, wie der hannoversche Künstler Della sie in dieser Jubiläumsausgabe dargestellt hat, ist die Neue Presse in Wirklichkeit übrigens nicht.

Aber wir bei der NP sind schon ein ziemlich bunter Haufen. Um Ihnen zu zeigen, wie wir aussehen, haben wir uns alle mal aus dem Fenster gelehnt (Sonderbeilage Seiten 4 und 5). Aber wir lassen Sie auch in unsere Redaktionsräume blicken. Sie werden Geschichten finden von uns und über uns, Bilder aus 40 Jahren NP und Artikel, in denen deutlich wird, wie sich die Medienwelt in den vergangenen vier Jahrzehnten gewandelt hat. Vor allem, liebe Leserinnen und Leser, aber möchten wir uns mit dieser Geburtstagsausgabe bei Ihnen bedanken. Danke für Ihre Treue. Danke für Ihr Vertrauen.

Danke, dass Sie uns lesen.

Herzlichst, Ihr Bodo Krüger