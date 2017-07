Marktkirche

Liveticker: Ernst August und Ekaterina haben sich trauen lassen

Am Donnerstag wurde es amtlich: Erbprinz Ernst August von Hannover (33) ist vom Markt, der junge Welfe hat seine Ekaterina Malysheva (30) im Rathaus von Hannover geheiratet. Am Sonnabend folgte nun um zwölf Uhr die Trauung in der Marktkirche durch Ex-Landesbischof Horst Hirschler.