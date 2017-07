Welfenhochzeit

Hochzeit von Prinz Ernst August: Der Polterabend

Am Freitag feiern der Erbprinz Ernst August (33) und seine Ekaterina ihren Polterabend. Samstag werden sie in der Marktkirche getraut. Bereits am Donnerstag traute Oberbürgermeister Stefan Schostok die beiden standeamtlich.