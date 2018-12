Das Weihnachtspostamt Himmelsthür kann nicht von Kindern besucht werden. Erstmals hat die Stadt Hildesheim für das Weihnachtspostamt eine „Außenstelle“ auf dem Weihnachtsmarkt am Rolandbrunnen in Hildesheim eröffnet. Täglich zwischen zwölf und 20 Uhr könnten Kinder dort dem Weihnachtsmann schreiben, so eine Sprecherin. Helfer bringen die Briefe dann nach Himmelsthür.

Persönlich vorbeischauen kann man hingegen in diesen beiden Weihnachtspostämtern in Niedersachsen: In Nikolausdorf bei Cloppenburg können Kinder seit dem ersten Advent einen Blick in die Schreibstube werfen. „Am besten anmelden“, sagt Postamtsleiter Hubert Weddehage. Und in Himmelpforten bei Stade ist es sogar möglich, den Weihnachtsmann täglich ab 15 Uhr in seinem Büro zu treffen.