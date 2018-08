Frankreichs Parlament hat vor einer Woche ein Gesetz beschlossen: Ab September gilt demnach ein Handyverbot an allen Schulen. Wäre das in Niedersachsen denkbar? Bislang gilt nur in Bayern ein solches Verbot. Während Kultusminister Grant Hendrik Tonne ein Handyverbot ablehnt, warnt Bult-Chefarzt Christoph Möller vor den Folgen der digitalisierten Kindheit.