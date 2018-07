Hannover

Der leicht überdurchschnittliche Bruterfolg bei den Störchen in der Region Hannover ist offensichtlich der Leine zu verdanken. Dort fanden die Vögel dank des niederschlagsreichen Winters und den Überschwemmungen auch in diesem Jahr noch lange einen reich gedeckten Tisch. In den anderen Gebieten hat die Trockenheit das Nahrungsangebot stark ausgedünnt, so dass vermutlich bis zu drei Jungtiere pro Nest an Unterernährung gestorben sein dürften.

Doch gab es eben insbesondere im Flussabschnitt der Leine von Grasdorf bis Bordenau teils erhebliche Bruterfolge. „Acht Dreier- und vier Vierer-Bruten schönen die Statistik“, so der Storchenbeauftragte der Region, Reinhard Löhmer. „Völlig überraschend war, dass in Grasdorf und Luthe sogar fünf Junge ausgeflogen sind.“ Wobei insbesondere das Paar in Grasdorf alteingesessen und somit besonders bruterfahren sei.

Insgesamt waren in der Region 61 Nester mit Brutpaaren besetzt, zwei mehr als im Vorjahr. „Der Aufwärtstrend hält unvermindert an“, freut sich Löhmer. Zwölf Paare blieben ohne Nachwuchs. Das sei mit 19,7 Prozent ein durchschnittlicher Wert. Die 49 erfolgreichen Paare haben 112 Junge aufgezogen, zehn mehr als im Vorjahr.

Das verhältnismäßig milde Winterwetter hatte auch dazu geführt, dass die Zahl der hier überwinternden Weißstörche wieder gestiegen war. Insgesamt waren 14 Vögel in der Region geblieben, allein in den Aue-Niederungen zwischen Bokeloh, Idensen und Mesmerode waren im Januar bis zu zwölf Störche beobachtet worden.

Auch die Westzieher waren sehr früh, schon ab Februar zurückgekehrt. Bis Mitte März waren mehr als 60 Prozent der Nester besetzt. Die Ostzieher dagegen kamen erst ab Mitte bis Ende April. Wegen eines Kälteeinbruchs hatten sie Probleme beim Überfliegen der Karpaten, so dass es in Rumänien und Bulgarien zu einem Zugstau gekommen war.

Daher hatten wohl auch die Ostzieher stärker unter der Futterknappheit zu leiden als ihre im Westen überwinternden Verwandten. „Lediglich die schon im April geschlüpften Jungen konnten noch hinreichend mit Regenwürmern versorgt werden“, so Experte Löhmer. Großinsekten wie Heuschrecken oder Käfer hätten im Mai und Juni die Engpässe nur bedingt kompensieren können, die Feldmaus habe weitgehend gefehlt. Folge: Neun Storchenpaare hatten nur ein Junges, 16 Paare nur zwei Junge. Da dort vermutlich aber mehr Eier ausgebrütet worden waren, haben diese nicht überlebt.

Von Andreas Krasselt