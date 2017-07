Stadtpark

Auch Top-Entscheider brauchen manchmal Atempausen. Eine der schönsten hat ihnen der Abend gebracht. Viele hatten Zeit für gleich zwei Rendezvous - eines mit der Sonne, das andere (zeitgleich) mit der NP. Chefredakteur Bodo Krüger bedankte sich bei allen Sponsoren und Unterstützern, die das NP-Rendezvous im Stadtpark überhaupt erst möglich machen.

Hannover. Was an jedem Donnerstag während der Sommerferien zigtausenden gut gefällt, kommt auch bei prominenten Gästen gut an. 96-Trainer Andre Breitenreiter erinnert sich noch heute gern an sein erstes NP-Rendezvous. "Damals ist Caroline Nöding zur Miss NP gewählt worden", sagt er. Die Entscheidung für sie sei auf jeden Fall richtig gewesen: "Vielleicht wird auch jetzt wieder eine junge Frau gekürt, die dann wie Caroline Miss Germany wird."

Im Schlepptau hatte Breitenreiter einen 96-Neuzugang. Pirmin Schwegler, gebürtig in der Schweiz, wird mit der Rückennummer 27 das defensive Mittelfeld bereichern. Doch erst mal stellen sich dem Sportler ganz andere Herausforderungen: "Ich will möglichst schnell ohne Navi-Hilfe durch die Stadt kommen."

Den guten Vorsatz teilt Stadtwerke-Chefin Susanna Zapreva. Die Managerin, die aus Wien an die Spitze des kommunalen Energieversorgers wechselte, hat sich allerdings gestern beim Weg zur Stadthalle verfahren. "Erst mal tief Luft holen", war der Tipp von Thomas Düffert, Chef der Madsack Mediengruppe. "Schön, dass Sie da sind."

Bobo Weinzierl vom GOP und Moderator Hinnerk Baumgarten plauderten mit Anissa Bothe von der gleichnamigen Tanzschule. Musical-Sängerin Victoria Müller und die amtierende Miss NP, Annette Sylla, bezauberten Hans Nolte von der HMTG. Ihm verriet später am Abend Matthias Herter ein bislang gut gehütetes Geheimnis. Die Wohnungdsbau- und Immobilien GmbH geht neue Wege. Zum Wintersemester will Meravis Studentenwohnungen in der City anbieten. Und zwar in erklecklicher Zahl. Doch wo, ließ sich Herter nicht entlocken. "Nach dem Urlaub", sagte er. Den werden er und Frau Rita Muke im Süden verbringen. Da, wo gestern die Temperatur zwar höher, aber die Laune bestimmt nicht so beschwingt war wie an diesem Abend beim Entscheider-Treffen.