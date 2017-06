WILLKOMMEN BEIM RENDEZVOUS: Matthias Brodowy kommt am Sonntag in den Stadtpark. © Foto: www.tomasrodriguez.de

Sonntag

Der Sonntag ist da und somit auch das nächste Rendezvous im Stadtpark. Stargast des Tages ist Matthias Brodowy. Der 44-Jährige ist Kabarettist, Sänger und Pianist – ein vielfältiger Mann.

Hannover. Gern bezeichnet er sich als „Vertreter für gehobenen Blödsinn“. Beim NP-Rendezvous wird er eine Live-Show abliefern und mit Moderator Christoph Dannowski plaudern – sicherlich auch über seinen nächsten Auftritt in Hannover kommende Woche im Leibniz-Theater.

Los geht es bei der Open-Air-Veranstaltung allerdings mit einem Selbstverteidigungskurs mit Ricardo Savia. Der Fitnesstrainer und Betreiber des Gesundheitszentrums „Villa Vitale“ zeigt, wie man sich in Gefahrensituationen schützen kann. Besonders spannend wird das Gespräch mit Maren Brandenburger, Präsidentin des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ihr Name in der Zeitung steht. Seit 2013 ist sie die führende Kraft beim Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus in Deutschland.

Im Ärzte-Talk wird es diesmal hochkarätig mit gleich drei Experten auf der Bühne – zwei von ihnen Chefärzte, einer ist Oberarzt (Interview rechts). Sie informieren zur Volkskrankheit Schlaganfall und geben wertvolle Tipps für den Alltag.

Spannend, doch es wird auch noch aktiv und lecker. Best-Age-Fitness-Guru Angie Kauss zeigt Übungen für Senioren, und NP-Koch Oliver Hodemacher zaubert einen erfrischenden Tomaten-Gin-Smoothie.

Am Sonntag darf also wieder probiert, getestet und ge­klatscht werden. Von 11 bis 14 Uhr lädt die Neue Presse mit Moderator Christoph Dan­nows­ki in den Stadtpark am Hannover-Congress-Centrum ein. Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Die Veranstaltung ist unter freiem Himmel, für Essen und Trinken ist zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.

Von Karina Hörmann