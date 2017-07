Hannover

Ein Wort bekommt bei diesem Rendezvous eine ganz neue Bedeutung: zauberhaft. Wenn Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mit Illusionist Cody Stone auf der Bühne zaubert, dann ist das nicht nur für die beiden eine Besonderheit.

Hannover. Im Stadtpark staunen die Kinder, die auf dem Rasen vor der Bühne sitzen, mit offenem Mund. „Sie kommen jetzt in einen Genuss, den nicht viele haben, denn Sie werden zum Zauberkünstler“, sagt Cody Stone zum Ministerpräsidenten – und dann zaubert der Große Stephan, wie er von nun an genannt wird. Dafür muss er Karten von Stone ablesen. Der Große Stephan errät die Karte der Freiwilligen Petra auf Anhieb – es ist der Herzbube. Wie? Das ist ein Geheimnis.

Eine zweite Ehre wird dem Politiker danach noch zu Teil, als er von der Kinderreporterin Alyssa (8) befragt wird. Wie ist er eigentlich zum Ministerpräsidenten geworden? „Das ist so ähnlich wie beim Klassensprecher in der Schule“, erklärt er der Achtjährigen und dem jungen Publikum, „man wird nämlich gewählt. Zwar sind das mehr Menschen als in einer Schulklasse, aber vom Prinzip her ist es vergleichbar.“ Dann macht der Ministerpräsident sogar noch ein privates Geständnis: „Bis zur 10. Klasse war ich keine besondere Leuchte. Meine Eltern haben im Februar öfter mal Briefe von der Schule bekommen.“

Der Spitzenpolitiker ist nicht nur Niedersachse, sondern seit seinem achten Lebensjahr Fußballfan von Hannover 96. „In der zweiten Liga war das teilweise furchtbares Gegurke. Durch die letzte Saison musste auch ich mich quälen.“

Apropos Fußball. „Spielst du Handball, weil du für Fußball zu schlecht warst?“, fragt Kinderreporterin Julia (9) ganz frech Profi Timo Kastening. „ Ja, na klar“, scherzt der Handballer. Sportlich war zudem mit Jockey Wladimir Panov, Hannovers Rennverein-Präsident Gregor Baum und Trainer Dominik Moser, die den Rennpferdsimulator Mr. Ed mitbrachten. Der Verein feiert Jubiläum, erwartet am Sonntag bis zu 15 000 Leute beim Renntag auf der Bult.

Auf der Bühne wurde es eng als die Band Soulviertel mit ihren zehn Musikern auftrat. Doch so laut wie bei Schlagerstar Vincent Gross war es wohl selten. „Für mich hat noch niemand so gekreischt“, witzelt Moderator Christoph Dannowski nach dem Live-Auftritt. Besonders bei der Coverversion von „Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein“, wurde es laut im Park. „Ich bekomme ab und zu Heiratsanträge und meine Fans schicken mir Haarspray“, erzählt der 20-Jährige Musiker. Eben ein Sommertag zum Träumen.