iPad zu gewinnen: Ihre Weihnachtsgrüße nach Hannover

Aktion

Schicken Sie uns Ihren Weihnachtsgruß aus dem Ausland - und gewinnen Sie ein iPad! Wir suchen Menschen aus Hannover und der Region, die derzeit im Ausland sind (ob für einige Monate oder auf Dauer) und ihre Familie und Freunde in der alten Heimat Heiligabend über die Zeitung grüßen wollen.

Hannover. Feiern Sie in diesem Jahr das Weihnachtsfest fernab der Heimat? Sind sie ausgewandert, arbeiten oder studieren Sie im Ausland? Dann senden Sie Ihren Lieben Ihre Weihnachtsgrüße und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Wie verbringen Sie die Festtage? Vermissen Sie etwas in der Adventszeit? Wir sammeln Ihre Weihnachstpost und veröffentlichen die schönsten Grüße in unserem Weihnachtsmagazin, das der Neuen Presse beiliegen wird.

Wer uns einen Gruß übermittelt, kann gewinnen: Wir verlosen unter allen Weltenbummlern ein iPad Wi-Fi 128 GB Spacegrau.

Senden Sie uns dafür eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an weihnachten@madsack.de und schreiben Sie, wo in Hannover oder der Region Sie ursprünglich zu Hause sind. Wie halten Sie Kontakt zu Familien und Freunden? Ganz wichtig: Wir brauchen ein Foto von Ihnen, das Sie in Ihrer neuen Wahlheimat oder an dem Ort zeigt, an dem Sie Weihnachten verbringen. Senden Sie Ihre Fotos bitte in einem gängigen Format (JPEG oder TIF) und mit einer Mindestgröße von 1 MB .

Einsendeschluss ist am Freitag, 8. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.