Brelingen/Seelze

Erst Fahrkarten, jetzt Zigaretten: Unbekannte haben in Brelingen (Wedemark) und in Seelze zwei Zigaretten-Automaten gesprengt. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Automat Nummer eins flog an der Hauptstraße in Brelingen in die Luft. Anwohner hatten am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen Knall gehört und dann festgestellt, dass ein Zigarettenautomat gesprengt worden war. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte sich der Automat an einem Gebäude befunden.

Die Untersuchung des Geräts durch Beamte ergab, dass durch die Explosion der Korpus lediglich beschädigt wurde. An das Geld oder die Tabakwaren konnten die Täter deshalb nicht gelangen.

Automat Nummer zwei jagten Unbekannte in Seelze in die Luft. Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Zeuge, dass an der Hannoverschen Straße ein Zigarettenautomat schwer beschädigt worden war. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr.

In Seelze machten die Täter tatsächlich Beute: Sie nahmen Tabakwaren und Geld mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht absehbar. In beiden Fällen steht bislang nicht fest, wie die Geräte gesprengt wurden. Die Ermittlungen hier dauern an. Ebenfalls wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt.

In den vergangenen Tagen waren in Hannover und in der Region immer wieder Fahrkarten-Automaten aufgesprengt worden. Täter wurden bislang nicht festgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Sprengungen geben können oder verdächtigte Fahrzeuge in Brelingen und Seelze bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11/109 55 55 zu melden.

Von Britta Mahrholz