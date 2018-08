Hannover

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund: In Höhe der Rastanlage Garbsen fuhr ein Citroen Belingo am Stauende auf den Lastwagen eines 60-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus etwa 1,50 Meter unter den Lastwagen gedrückt und deformiert, teilte die Feuerwehr mit. Der Fahrer wurde hinter dem Steuer einklemmt.

Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus dem Pkw und ein Rettungswagen brachte ihn anschließend unter der Begleitung eines mittels Rettungshubschraubers eingeflogenen Notarztes in eine Klinik. Die Ermittler konnten zwischenzeitlich die Identität des Mannes klären - es handelte sich um einen 55-jährigen Wunstorfer. Er erlag heute seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Krankheitsbedingter Unfall

Der 59-jährige Fahrer hätte von der Berckhusenstraße eigentlich links in die Karl-Wiechert-Allee einbiegen müssen, stattdessen fuhr er geradeaus weiter, kam so rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Parkplatz einer Versicherungsgesellschaft in zwei parkende Autos. Wie sich letztlich herausstellte, hatte der Mercedes-Fahrer krankheitsbedingt die Kontrolle über sein Auto verloren. Beim Aufprall auf die stehenden Fahrzeuge erlitt er zusätzlich noch schwere Verletzungen.

Der 59-Jährige ist heute Vormittag krankheitsbedingt in der Klinik verstorben.