Hannover

Die Polizei Hannover meldet am Sonntagmorgen einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 217, Hamelner Chaussee, am Ortsausgang von Wettbergen in Fahrtrichtung Ronnenberg. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, als sie mit ihrem Auto gegen einen Baum fuhren. Der Pkw ging in Flammen auf. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Von vam/RND