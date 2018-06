Barsinghausen

Auf der Wiese vor der Grundschule in Barsinghausen in der Region Hannover haben Spaziergänger am Sonntag die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Das Mädchen wurde nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag getötet. Zu den Einzelheiten halten sich die Ermittler bedeckt. Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ lag die Jugendliche blutüberströmt und halbnackt an einem Gebüsch.

In Barsinghausen geht jetzt die Angst vor einem Serientäter um. Denn genau zwei Monate zuvor und keinen Kilometer entfernt vom Leichenfundort war eine 55-jährige Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihre Leiche lag in der Nähe des Friedhofes in einem Graben. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen.

Bei der 16-Jährigen handelt es sich der Polizei zufolge um eine Jugendliche aus der Nachbarschaft. Zuletzt war sie in der Nacht zum Sonntag um 01.00 Uhr am Bahnhof von Barsinghausen gesehen worden.

Der Rettungswagen der psychosozialen Notfallversorgung steht seit dem frühen Montagmorgen vor der Grundschule. Das Team ist offen für Gespräche mit Schülern, Eltern und Menschen, die vorbeikommen und ihre Betroffenheit ausdrücken wollen. Schon am Vormittag ist eine Jugendliche mit Blumen und Teelichtern da. Sie legt auch einen kleinen Teddybären ab.

Ihre zehnjährige Tochter habe schon seit dem ersten Gewaltverbrechen Angst, allein zur Schule zu gehen, berichtet eine Mutter. Nach dem Verbrechen vor zwei Monaten hätte die Polizei in dem Viertel mehr Präsenz zeigen müssen, meint die Frau. Das Opfer von damals war eine Kundin der Barsinghäuser Tafel, die in der Straße der Grundschule Lebensmittel an Bedürftige abgibt. „Natürlich haben wir Frauen in Barsinghausen jetzt Angst“, sagt eine ehrenamtliche Helferin. Jahrzehntelang sei in der Kleinstadt nichts Vergleichbares passiert.

Wurden die 55-Jährige und jetzt die 16-Jährige Opfer von Sexualverbrechen? In dem früheren Fall gebe es Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Das Obduktionsergebnis nach Untersuchung der toten 16-Jährigen liegt noch nicht vor, es kommt möglicherweise im Laufe des Montags.

Das Opfer habe die Schule geschwänzt und sich am Bahnhof herumgetrieben, wollen vier 14- bis 17-jährige Jungen wissen, die am Morgen ebenfalls nicht in der Schule sind. „Sie war ein ganz normales Mädchen“, betont dagegen eine andere Passantin. Nach dem schrecklichen Verbrechen brodelt die Gerüchteküche.

Auch in der Bäckerei in der Straße sind die beiden Gewaltverbrechen an Frauen Gesprächsthema. „Hoffentlich wird der Täter schnell gefasst“, sagt die Verkäuferin. „Wir hoffen, dass wir vorankommen“, sagt auch Oberstaatsanwalt Klinge.