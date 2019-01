Hannover

Im Naturidyll auf dem früheren Segelflugplatz in Bothfeld flogen am Montag nicht nur die Sägespäne, sondern auch die Eiskristalle durch die Gegend. Denn nördlich des Heinersdorfweg ließ die Stadt Hannover etwa 50 bis 60 Bäume bei eisigen Temperaturen fällen. Über Nacht hatte sich das kleine Heidegebiet in eine Winterlandschaft verwandelt. „Das Wetter ist super für die Arbeit, besser als Regen“, sagte Frank Hartmann vom städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün.

Bäume gefährden Heide

Doch warum müssen die oftmals noch sehr jungen Eichen und Pappeln weichen? „Das ist eine Schutzmaßnahme“, erklärte Hartmann. Denn die Bäume haben sich durch Selbstaussaat auf der Fläche angesiedelt und gehören dort eigentlich gar nicht hin. Sie gefährden sogar das kleine Heideidyll in der Nähe der Autobahn 2.

Auf dem früheren Segelflugplatz mussten Bäume gefällt werden. Quelle: Dröse

Denn der dortige Sandmagerrasen bekommt wegen der Bäume nicht mehr genügend Licht ab, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. Zusätzlich reichert das Laub der Bäume den Boden mit zu vielen Nährstoffen an, was dem Heidekraut und den Heidenelken wiederum auch nicht gut bekommt. Mit dem Fällen der Bäume waren die drei Arbeiter am Montag bis in den späten Nachmittag beschäftigt.

Von Sascha Priesemann