Hannover

Die Ratssitzung in Hannover am Donnerstag hat mit fast einstündiger Verspätung begonnen. Im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss redeten sich Politiker und Verwaltungsspitze die Köpfe heiß. Über das Ergebnis wollte niemand etwas sagen. Durchgesickert ist, die Mehrarbeitszulage an den Büroleiter von OB Stefan Schostok, den Chefjuristen Frank Herbert, wird als unzulässig betrachtet - und auf dessen eigenen Wunsch gestoppt. Denn solche Vergütungen sind nach dem Beamtenrecht nur zulässig bei einer Besoldung nach A, nicht nach B. Laut Herberts Lohnsteuerbescheinigung hat er 2017 exakt 102 405,64 Euro verdient. Die Höhe der Mehraufwandsvergütung: 15. 546 Euro.

Angeblich gibt es noch einen weiteren Fall solcher Zulagen. Auch die wird auf Wunsch des Betroffenen eingestellt. Nach Information der NP liegt in diesem Fall allerdings eine Genehmigung der Zahlung durchs Innenministerium vor.

Ob in Herberts Fall das Geld zurückgefordert wird, und ob weitere Strafanzeigen möglich sind, gab es zunächst keine Antwort. OB Schostok zur NP: "Fragen Sie die Verwaltung.“ Auf den Hinweis, er sei doch die Verwaltung, bat er um schriftliche Auskunftsbitte an den Stadtsprecher.

Von Vera König