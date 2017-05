NACH DEM ZUGUNGLÜCK: Die Feuerwehr hilft den letzten Reisenden aus dem Regionalexpress. © (c) Christan Elsner

UNGLÜCK

Zug zertrümmert Laster – Fahrer tot

Mit wahrscheinlich hoher Geschwindigkeit ist am Dienstagvormittag ein Zug in einen Lkw gedonnert – dessen Fahrer starb, im Zug wurden zwölf Menschen verletzt. Pikant: An dem Bahnübergang wird gerade gearbeitet. Und augenscheinlich war er zum Unglückszeitpunkt nicht gesperrt.