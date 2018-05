Hannover/Hamburg

Reisende, die am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch in Niedersachsen mit der Bahn unterwegs sind, müssen mit Behinderungen rechnen. Wegen einer Weichenstörung kommt es zu Verspätungen in beiden Richtungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Hannover und Hamburg.

Auf der Strecke Hannover-Göttingen ist zudem zwischen Gehrenrode und Netze ein Baum auf die Oberleitung gestürzt. Auch hier sind Verspätungen und Verzögerungen im Betriebsablauf die Folge.

Zahlreiche Fahrgäste am Hauptbahnhof Hannover waren am Dienstagabend von den Verspätungen betroffen. Reisende sollten vor Fahrtantritt prüfen, ob ihre Bahn pünktlich fährt.

Zu zusätzlichen Behinderungen im Fernverkehr sorgt auch das Unwetter im Westen Deutschlands. Am Nachmittag hatten Böschungsbrände in Hannover und der Region zu Behinderungen im Nahverkehr geführt.

Von ewo