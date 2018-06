Der Kopierer- und Druckerkonzern Ricoh hat sich angesichts einer Krisensituation eine Gesundheitskur verordnet. Das trifft auch die Tochterfirma in Deutschland, deren Zentrale in Hannover ist. Dort wurde ein „Feuerwehrmann“ als Chef installiert. Die NP sprach mit dem international erfahrenen Manager, wie der Stand der Dinge ist – und er verrät, wobei die Stadt Zürich toppt und was er von der CeBIT hält.