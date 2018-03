Zu Unrecht hinter Gittern?

Anwälte fordern neuen Prozess

Seit fünfeinhalb Jahren sitzt ein 40-Jähriger in der Justizvollzugsanstalt Hannover ein, der behauptet: Er sei unschuldig. Er soll eine Frau vergewaltigt haben. Seine Anwälte sagen, es lägen neue Beweise vor, die seine Unschuld bestätigen könnten. Die ganze Geschichte.

Hannover. Hat das Landgericht einen Unschuldigen verurteilt und für viele Jahre hinter Gitter geschickt? Davon sind zwei hannoversche Anwälte überzeugt. Einer von ihnen, Dimitrios Kotios (Kanzlei BK), beantragt ein Wiederaufnahmeverfahren, so will er die Unschuld des rechtskräftig Verurteilten beweisen.

Rund fünfeinhalb Jahre sitzt Muharrem T. (40) im Gefängnis. Derzeit in der JVA Hannover. 2013 war der in Deutschland geborene Türke zu acht Jahren Haft verurteilt worden, wegen der Vergewaltigung einer Frau, mit der er sechs Jahre lang eine Beziehung führte. T. hatte stets betont, unschuldig zu sein.

Sein Anwalt Kotios sagt: „Mein Mandant wurde definitiv zu Unrecht verurteilt. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die – unabhängig voneinander – belegen, dass das vermeintliche Opfer bewusst die Unwahrheit gesagt hat und sich sogar damit gebrüstet hat, dass mein Mandant zu Unrecht verurteilt wurde.“

Muharrem T. betont bei einem NP-Besuch in der Justizvollzugsanstalt: „Die Ermittlungen wurden damals sehr einseitig geführt. Ich bin durch die Hölle gegangen und sitze seit fünfeinhalb Jahren für nichts.“ Sollte er rehabilitiert werden, könnte er mit einer Haftentschädigung von weit mehr als 40 000 Euro rechnen.

Marco Jutsch war 2013 T.s Verteidiger. Der Strafrechtler (Kanzlei Bäsecke, Jutsch, Fink) erinnert sich an das Verfahren: „Ich kann bestätigen, dass die Ermittlungen der Kripo und der Staatsanwaltschaft Hannover gegen meinen Mandanten aus meiner Sicht damals sehr einseitig geführt wurden.“

Die vielen von der Verteidigung gestellten Beweisanträge seien vom Gericht nicht ausreichend gewürdigt worden: „Ich hätte mir gewünscht, dass das Gericht aufgrund von Widersprüchen, die durch die Beweisanträge bekannt wurden, von Amts wegen eigene Ermittlungen angeordnet hätte. Dann wäre das Urteil sicherlich anders ausgefallen.“

Sollte dem Antrag auf Wiederaufnahme stattgegeben werden, müsste sich ein anderes Landgericht erneut mit dem Fall beschäftigen, eventuell das in Hildesheim oder das in Braunschweig. Kotios: „Dann gäbe es einen neuen Prozess, bei dem auch die neuen Zeugen gehört würden.“ Diese Hinweisgeber seien erst Jahre, nachdem das Urteil des Landgerichts Hannover rechtskräftig geworden war, ausfindig gemacht worden.

„Mein Mandant hat nie aufgegeben und viele Nachforschungen angestellt. Dabei wurde er von mir und einem weiteren Anwalt unterstützt“, sagt Kotios. An einige der neuen Aussagen sei man auch durch Zufall gekommen. Über Details will der Anwalt (noch) nicht sprechen. Auch zum Motiv des „vermeintlichen Opfers“, das T. durch seine Aussage massiv belastet hatte, will er derzeit nichts sagen.

Der Verurteilte betont: „Ich gebe nie auf – bis ein Gericht bestätigt, dass ein Fehlurteil gefällt worden ist.“ Sein Anwalt fasst den Fall so zusammen: „Es gibt neue Tatsachen. Und es geht darum, Gerechtigkeit zu schaffen.“

Das sagt das Landgericht

„Das ist ein richtiger Exot. Zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt es nur alle paar Jahre.“ Das sagt Landgerichtssprecher Hans-Christian Rümke mit Blick auf die mehr als 100 Urteile, die jährlich in Strafprozessen in der ersten Instanz an der Berliner Allee gefällt werden.

Etwa einmal pro Jahr werde ein Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren gestellt – wie vorgeschrieben bei einem anderen Landgericht. Das prüfe dann den Vorgang.

Einzelfälle – also den Prozess und das Urteil gegen Muharrem T. aus dem Jahre 2013 – will Richter Rümke nicht kommentieren. Generell aber gelte, so der Landgerichts-Sprecher: „Es ist strafbar, etwas Falsches auszusagen. Wenn sich herausstellt, dass in einem Prozess eine falsche Aussage gemacht worden ist, muss das geprüft werden.“

Andreas Körlin