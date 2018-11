HANNOVER

Der Zoo Hannover geht wirtschaftlich stürmischen Zeiten entgegen. Nach NP-Informationen hat sich das Jahresdefizit 2018 fast verdreifacht. Auch im kommenden Jahr soll Zoo-Chef Andreas Casdorff mit einem Defizit von mehr als drei Millionen Euro rechnen.

Hauptgrund für das schlechte Ergebnis sind die vergleichsweise geringen Besucherzahlen. In diesem Jahr sieht es so aus, als könnte die Millionen-Grenze noch erreicht werden. Das Ziel von 1,22 Millionen ist deutlich verfehlt worden; von den 1,6 Millionen Besuchern 2010 und 2011, als Yukon-Bay eröffnet wurde, ganz zu schweigen.

In internen Sitzungen soll Casdorff immer wieder das Wetter für die geringen Besucherzahlen verantwortlich machen. In diesem Jahr sei es viel zu heiß für einen Besuch im Tierpark gewesen. Im Jahr davor sei es zu regnerisch gewesen. „Es liegt am Wetter, dass kann ich nicht mehr hören“, sagt ein Regionspolitiker.

Hat Zoo-Chef die nötige Werbung unterlassen?

Viel schlimmer sei es, dass sich der Zoo in einer Art Abwärtsspirale befinde, warnen Regionspolitiker. Und dafür machen sie Andreas Casdorff verantwortlich. Da wäre zum Beispiel das Thema Panorama mit der Amazonas-Landschaft: Die Besucherzahlen hinken weit den geplanten Zahlen hinterher. Nach NP-Informationen um bis zu 70 Prozent. Ein Vorwurf lautet: Der Marketing-Experte Casdorff habe die nötige Werbung unterlassen.

Zoo-Chef Andreas Casdorff steht unter Druck. Quelle: Frank Wilde

Der Zoo-Chef will nun mit Veranstaltungen im Panorama das Geschäft verbessern. So ist in Kürze ein Konzert der Musikhochschule geplant. Es werde auch an eine Veranstaltungsreihe mit der Musikhochschule gedacht, heißt es. Immerhin sollen die Besucherzahlen in den vergangenen Monaten angestiegen sein.

„Es sind viele kleine Dinge, die man dem Zoo-Chef vorwerfen kann“, sagt ein Kommunalpolitiker. So zum Beispiel, dass die Service-Zeiten in der Gastronomie verkürzt wurden. Oder dass der Eingangsbereich immer noch nicht erneuert ist. Erklärungen von Casdorff, dass man keine Handwerker gefunden habe, stoßen in der Regionspolitik mittlerweile auf Skepsis.

Pläne reifen, das Panorama einzustellen

„Wir müssen uns wohl an den Gedanken gewöhnen, dass der Zoo ein Zuschussgeschäft bleibt“, sagt eine Regionspolitikerin. Ist das so? Auch in früheren Jahren erhielt der Tierpark Millionen-Zuschüsse, allerdings wurden daraus auch Investitionen getätigt. Seitdem wurde die Eigenkapital-Quote des Unternehmens erhöht und reichlich in die Modernisierung der Büros und Gehege investiert. Im kommenden Jahr investiert die Region im Rahmen des „Masterplans 25+“ mehr als 13 Millionen Euro in die Elefanten-Anlage – eine von vielen Investitionen.

Das Amazonas-Panorama im Zoo: Beeindrucken, aber auch erfolglos. Quelle: WyrwaWyrwa

Nur unter vorgehaltener Hand reifen in der Politik die Pläne, das Panorama einzustellen, bevor das Defizit noch größer wird.

Streit vor Arbeitsgericht endet mit Vergleich

Krallen zeigen, Pfötchen geben: Am Ende verglichen sich der Zoo-Chef, Andreas Casdorff, und der Betriebsrat der Zoo Services GmbH (220 Mitarbeiter) vor dem Arbeitsgericht. Der Arbeitgeber übernimmt 2500 Euro Anwaltskosten, die bei der Beratung des Betriebsrats angefallen sind.

Zwischen Chef und Arbeitnehmervertretung knirscht es schon seit längerem. In drei Fragen kreuzte man bereits die Klingen vor dem Arbeitsgericht: Urlaubsplanung, Essensgeld und Datenschutz. Nach NP-Informationen wurde Casdorff im Zoo-Aufsichtsrat darauf hingewiesen, die Scharmützel mit dem Betriebsrat zu unterlassen. „Und jetzt streitet er sich schon wieder mit der Arbeitnehmervertretung. Das muss aufhören“, klagt ein Regionspolitiker.

Der Zoo-Chef bestreitet, eine solche Anweisung vom Aufsichtsrat bekommen zu haben. „So etwas hat es in meinem ganzen Berufsleben noch nicht gegeben“, meinte er auf NP-Nachfrage. Dialog stehe für ihn an erster Stelle. Zu weiteren Fragen über sein Verhältnis zum Betriebsrat wolle er nichts sagen.

Indirekt wirft Casdorff dem Betriebsrat der Services GmbH vor, jegliches Dialogangebot zu unterlaufen. Im Arbeitsgericht hörte sich aus Sicht des Betriebsrates anders an. Der Zoo-Chef habe die vertrauensvolle Zusammenarbeit aufgekündigt.„Wir sind in den drei Streitpunkten voll in der Mitbestimmung“, meint Anwalt Michael Falke. Er hatte die Arbeitnehmervertretung rechtlich beraten. Casdorff erwiderte, dass man in zwei Punkten eine Einigung erzielt habe. Anwalt Falke: „Aber nur mündlich, nicht schriftlich.“

Im Übrigen habe man in Sachen Essensgeld seit drei Monaten nichts gehört. Für die Services-Mitarbeiter war das Essensgeld einseitig vom Arbeitgeber von 3,50 auf 4,45 Euro erhöht worden – ohne Anhörung des BetriebsratesLaut Falke wollte der Betriebsrat die strittigen Fragen in Einigungsstellen klären.

In einer früheren Verhandlung vor dem Arbeitsgericht habe man sich dann geeinigt, dass man die Dinge intern regelt und der noch unerfahrene Betriebsrat rechtlichen Sachverstand einholen darf. Und dann wollte der Arbeitgeber das Anwaltshonorar nicht zahlen. Casdorff stellt diesen Ablauf in Abrede.

Von Thomas Nagel