Investition

Noch Mittwoch standen Besucher frierend vor dem Elefantengehege, um einen Blick aufs neue Baby zu erhaschen. Künftig aber sollen Einblicke ins temperierte Elefantenhaus, dem sogenannten „Warmhaus“ möglich werden, wie Zoodirektor Andreas M. Casdorff, erzählt.

Hannover. Der Dschungelpalast wird – in Richtung des australischen Reviers – erweitert, die gute Stube der Elefanten für die Gäste einseh- und zum Teil begehbar. Dazu gehört allerdings auch, dass der fleißige Bulle Nikolai nächstes Jahr oder spätestens 2019 den Zoo verlässt. Im April wird er zum 14. Mal Vater, wenn Sayang ihr Baby bekommt. „Andere Zoos, die mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm arbeiten, werden sich um ihn reißen“, ist Castorff sicher. Revierleiter Jürgen Kruse weiß warum und drückt es freundlich-flapsig aus: „Die Elefantendame, die nicht bei Drei auf den Bäumen ist, wird schwanger.“ Frische Gene in den Zoo soll ein neuer Zuchtbulle einbringen. Dieser wird dann im auf 1200 Quadratmeter verdoppelten Gehege für Elefantenmänner leben. Während der Baumaßnahmen müssen die Damen und ihre Kinder ohne Bullen klarkommen. Aber eben auch ihr Haus wird saniert, „nach 20 Jahren wird es Zeit“, so Castoff. Die geschätzt 12 bis 14 Millionen Euro teuren Maßnahmen gehören zum 71 Millionen schweren „Masterplan 2025“ des Zoos.