Hannover

Ganz aufgeregt laufen die Schimpansen Viktoria, Max, Chunja und Tschika in ihrem Gehege umher. Sie spüren, dass an diesem Tag irgendetwas anders ist und merken auch sofort was es ist: Der Osterhase war zu Besuch und hat überall kleine Pakete mit leckeren Überraschungen verteilt. Gekonnt greifen die Tiere zu, bunkern gleich mehrere Päckchen und packen sie dann ganz gemütlich aus. Zum Vorschein kommen Körner, Haferflocken, Nüsse und Brot. „Wir haben das Brot extra zerkrümelt und noch mal einzeln eingepackt. Die Tiere sind dann länger beschäftigt“, erklärt Frank Wilhelms, Tierpfleger im Zoo Hannover.

Erdmännchen freuen sich über Mehlwürmer

Passend zum Start der Osterferien gab es für die Tiere am Montag eine Osterei-Suche der besonderen Art. Die Erdmännchen bekamen kleine, bunte Pappeier mit leckerer Füllung serviert. Doch ganz so einfach ist es nicht: Es dauert ein paar Minuten bis die kleinen Tiere die Eier knacken und an die Mehlwürmer kommen. Nasenbär-Dame Suelita ist mit ihrer rüsselartigen Schnauze klar im Vorteil. Nach wenigen Sekunden kommt sie an die Weintrauben und Rosinen.

Für die Varis-Affen haben sich die Auszubildenden des Zoos etwas besonderes ausgedacht. Eine bunte Holzplatte mit Löchern in Ei-Form. „In die Löcher wird dann Obst und Gemüse gesteckt, das vorher mit Honig beträufelt wurde“, erklärt Alexander Klimcuk, Auszubildender im ersten Lehrjahr.

So wichtig ist die Futtersuche im Zoo

Etwas rabiater gingen die Waschbären mit ihren Überraschungs-Tüten um. Erst kletterten Mütze, Socke, Bella und die anderen Tiere in die Tüten um an Apfel, Banane und Süßkartoffel zu kommen, anschließend zerrissen sie alles mit ihren Pfoten, um schließlich auch an das leckere Trockenfutter zu kommen. „Das ist für sie das absolute Highlight“, erklärte Tierpflegerin Ann Katrin Schumacher. Nicht nur an Ostern wird das Futter im Gehege verteilt. „Es ist wichtig, die Tiere bei Laune zu halten. In der freien Wildbahn müssen sie das Futter auch suchen.“

Am 11., 15. und 18. April können sich die Zoobesucher an der Oster-Beschäftigung beteiligen. Weiter Informationen und das komplette Osterprogramm gibt es im Internet unter www.erlebnis-zoo.de

Von Cecelia Spohn