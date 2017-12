Zoo Hannover: Nachwuchs bei Hulman-Languren

Tierisch

Das Gesichtchen noch ganz hell, der Kopf fast kahl und riesige, nackte Ohren an der Seite - der jüngste Zuwachs im Zoo sieht seinen Eltern irgendwie gar nicht ähnlich. Doch das wächst sich raus!

Hannover. Das Baby ist ein Hulman-Langur und kam wenige Tage vor Weihnachten am 21. Dezember zur Welt. Für Mutter Lisa (12) bereits das sechste Junge, und für den Zoo ein großer Erfolg. Denn der Tierpark führt das Zuchtbuch für die Affenart und trägt so zu deren Erhaltung bei.

Während sich Vater Kochi (18) bei der Kinderbetreuung zurückhält - sein Job ist es, auf die gesamte Gruppe aufzupassen - steht das baby bei den übrigen Familienmitgliedern im Mittelpunkt. Jeder möchte mit ihm kuscheln, was Mutter Lisa gerne zulässt. Denn schöließlich üben die älteren Schwestern auf diese Weise schon mal für den eigenen Nachwuchs. Beim kleinsten Laut des Babys ist Lisa dann aber sofort wieder zur Stelle und kümmert sich fürsorglich.

Das Hulman-Jungtier bei seiner großen Schester.

Wer den Nachwuchs in der Tempel-Anlage entdecken möchte, sollte genau hinsehen und seinen Blick immer nach oben halten. Mutter Lisa und die Babysitterinnen sitzen mit dem Jungtier immer an einer erhöhten Stelle in der Anlage. Denn in der freien Wildbahn könnten am Boden gefährliche Beutegreifer warten, wohingegen es weiter oben sicherer ist.

Außerdem tragen Lisa und ihre Töchter das Baby in seinen ersten Lebensmonaten immer ganz eng am Körper. Das Geschlecht des Kleinen ist deswegen auch noch unbekannt. Bei der Bestimmung verläuft es im Zoo ähnlich wie beim Fußball: meist bringt erst ein Fotobeweis Klarheit, denn noch blieb den Tierpflegern der Blick auf das wesentliche Detail verwehrt.

Die ganze Hulman-Familie umsorgt das Jungtier.

Übrigens: Als Nachkommen des Affengottes Hanuman gilt diese Languren-Art in Indien als heilig. Man findet sie auch oft in der Nähe von Tempelanlagen, da sie hier von Gläubigen gefüttert werden. Auch wenn die Affen auf dem Markt einen Obststand plündern, dürfen gläubige Hindus sie nicht verjagen.

Von Andreas Krasselt