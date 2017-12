ERÖFFNET: Im Sommer gab Zoo-Chef Andreas Casdorff die Affenlandschaft Afi Mountain. für die Besucher frei.

Zoo Hannover: Hohes Defizit, Eintritt wird teurer

Die Region Hannover leistet sich einen Zoo, der bundesweit als einer der besten gilt. Doch in diesem Jahr kamen weniger Besucher als erhofft – und so fehlen allein bei den Ticketeinnahmen fast 1,5 Millionen Euro, steht am Ende des Jahres ein vier Mal höherer Verlust als kalkuliert. Für die nächste Sommersaison werden die Eintrittspreise erhöht – wer jedoch online kauft, kommt günstiger in den Zoo.